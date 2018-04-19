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جامعة أسيوط تعلن عن وظائف قيادية شاغرة تعرف عليها

الخميس، 19 أبريل 2018 12:35 م
جامعة أسيوط تعلن عن وظائف قيادية شاغرة تعرف عليها الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط


أسيوط - محمود عجمى
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أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عن حاجة الجامعة لشغل بعض الوظائف القيادية بقسمى التعليم والمستشفيات الجامعية وفرع الجامعة بالوادى الجديد طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 وذلك لتلبية احتياجات الجامعة بكافة القيادات ومعاونيهم من المؤهلين لذلك.

وشدّد الدكتور جعيص فى بيان على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان فى الصحف الرسمية، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.

ومن جانبه أوضح محمود بخيت أمين عام الجامعة أن الوظائف التى أعلنت الجامعة عن حاجتها تشمل فى مجملها 7 وظائف مختلفة تأتى جميعها فى المستوى الوظيفى "مدير عام"، ويتضمن قسم التعليم وظيفة مدير عام القضايا والتنفيذ والحجز الإدارى، مدير عام شئون التغذية، مدير عام مركز المعلومات والتوثيق، وكذلك أمين كلية الطب، وأمين كلية الخدمة الاجتماعية، وتتضمن المستشفيات الجامعية وظيفة مدير عام الشئون القانونية، أما فرع الجامعة فى الوادى الجديد فيشمل وظيفة مدير عام الشئون المالية.

أضاف أمين عام الجامعة أنه على راغبى التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة الموجود بالإدارة العامة لشئون العاملين، على أن يرفق بالطلب بيان حالة معتمد موضحاً به المؤهلات الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم والجزاءات التأديبية إن وجدت مرفق به صورة من تقارير الكفاية، بيان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها، وكذلك بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم خلال شغله للوظائف السابقة مؤيدة بالمستندات واقتراحاته لتطوير العمل بالوظيفة المتقدم لها، وصورة بطاقة الرقم القومى.

ومن الجدير بالذكر أن كافة الطلبات تقدم باسم رئيس الجامعة مرفقاً بها جميع المستندات المطلوبة خلال شهر اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان.

 

 


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