تنمية المشروعات بالأقصر ينهى دورة تدريبية بعنوان "إبدأ مشروعك" لدعم الشباب







الأقصر – أحمد مرعى

نظم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الأقصر، دورة التدريبية بعنوان "إبدأ مشروعك" والتى أقيمت على مدار 5 أيام بأكاديمية طيبة للتنمية والتدريب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وجمعية المصرى للتنمية والتدريب.

وأوضح أبراهيم عبد اللطيف مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع الأقصر أن تدريب " أبدء مشروعك" أستهدف تدريب 20 شاب وفتاة من القائمين على مشروعات أو من أصحاب أفكار المشروعات وتم تدريبهم على كيفية تنفيذ دراسة الجدوى وتحديد ميزانية المشروع وخطة العمل وسبل تنفيذ المشروع ونجاحه ، وتم التدريب من قبل مدربين متخصصين فى إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

كما نفذت إدارة التدريب بمديرية الصحة بمحافظة الأقصر، تدريب لتجهيز قيادات الصف الثاني بصحة الاقصر ،من خلال تنظيم دورة تدريبية متقدمة في مهارات القيادة والإدارة لعدد 30 متدرب من شباب المديرية خلال هذا الأسبوع، تحت إشراف نخبة من أساتذة الإدارة بوزارة الصحة، وذلك فى إطار تعليمات محمد بدر محافظ الأقصر لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن المديرية تسعى لتطوير المنظومة الطبية لذلك تولى اهتمام خاص لإجراء تدريبات دورية لكافة العاملين التابعين للمديرية سواء أطباء أو أداريين ،وذلك بهدف ضمان تقديم الخدمة اللائقة التى يستحقها المواطنين في القطاع الصحى.

من ناحية أخرى أعلن المهندس أحمد النوبى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار العمل على تخفيف الكثافة الطلابية الشديدة فى عدد من الفصول الدراسية، وجه محافظ الأقصر محمد الأقصر باستغلال الجناح المخصص لمبنى المحليات بمدرسة الشهيد محمد نور الابتدائية بمركز إسنا جنوب الأقصر، لإنشاء مبنى حديث بسعة 15 فصلاً دراسياً لاستيعاب الكثافة الطلابية.