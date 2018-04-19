تغطية مصرف حى البستان بالخارجة بتكلفة 700 ألف جنيه







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس أحمد عبد الله سليمان مدير عام مديرية الطرق بالوادي الجديد فى بيان له أنه قد تم البدء في أعمال تغطية مصرف البستان بتكلفة تقديرية 700 ألف جنيه ، وذلك نظراً لتضرر المواطنين بالمنطقة.

وأشار سليمان إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التغطية للمصرف خلال ثلاثة أشهر من بدء الأعمال مؤكدا على أنه تم الانتهاء من أعمال الممشى السياحي بطرق الداخلة بطول 430 م ، كما تم الانتهاء من رصف الطريق المجاورة للممشى بطول 450 متر.

وأضاف سليمان تم البدء في أعمال التشطيبات النهائية لمنطقة خلف الممشى السياحي الخارجة أسيوط ، وكذلك البدء في توفير وتجهيز أماكن لانتظار السيارات خلف الممشى السياحى .