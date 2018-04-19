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تضامن دمياط تعلن عن أسماء المشرفين الفائزين بالحج لهذا العام

الخميس، 19 أبريل 2018 08:57 م
تضامن دمياط تعلن عن أسماء المشرفين الفائزين بالحج لهذا العام الفائزين بالحج-ارشيفية


دمياط معتز الشربينى
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أعلن مكتب المؤسسة القومية لتيسير الحج بدمياط برئاسة  حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط  ورئيس المكتب عن اسماء  المشرفين الفائزين فى قرعة الحج لهذا العام وبعد إستكمال الشروط والإجراءات اللازمة
 
حيث  فاز بالإشراف من الجهة الإدارية  "أساسى" جيهان احمد محمد مصطفى وفاز بالإشراف من الجمعيات الأهلية " اساسى " خالد عابد سلامة  ورأفت السيد الشعبانى وهشام محمد محمود الغرابلى  واسامة حسين طه حسان "إحتياطى "
 
وقد اشار مسئول مكتب المؤسسة فى بيان  بانه على المتضررين من نتيجة إختباراتهم يمكنهم الإطلاع على نتيجة الإختبارات الخاصة بهم وتقديم تظلم  من خلال توريد مبلغ 300جنيها على حساب المؤسسة .
 
 

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