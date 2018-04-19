تشكيل لجنة بالإسماعيلية لدراسة أفضل صيغة لاستثمار أرض شركة الملابس الجاهزة







الإسماعيلية – جمال حراجى

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قرارًا رقم 258 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لبحث سبل الاستثمار فى أرض شركة الإسماعيلية للملابس الجاهزة، والتى يملكها بنك قناة السويس، والبالغ مساحتها نحو عشرة أفدنة و 6 قراريط و19 سهما، و يرأس اللجنة السكرتير العام المساعد للمحافظة تضم فى عضويتها المستشار القانونى للمحافظة، ومدير لجنة التخطيط العمرانى، ومدير حسابات المحافظة، ومدير الشئون القانونية بالمحافظة، والهيثم القبرصلى رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية، وأسامة عصام رئيس قطاع التسويات وإعادة الهيكلة.

وتقوم اللجنة المشكلة بمقتضى المادة الأولى بدراسة طلب بنك قناة السويس بشأن الأرض المشتراه من شركة الإسماعيلية للملابس الجاهزة فى إطار القوانين المنظمة لذلك، والوصول إلى صيغة مناسبة لاستثمار الأرض.

وفى سياق آخر، وافق محافظ الإسماعيلية على تخصيص مساحة 525 من أملاك الدولة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة صرف صحى بعزبة جعماصة بقرية أم عزام بالقصاصين الجديدة على أن يكون التخصيص للهيئة بالانتفاع دون نقل ملكية الأصول وتظل مملوكة للدولة، ويحظر استخدام المساحة المخصصة فى غير الغرض المخصص من أجله، ويراعى إتمام الإنشاءات خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات وفى حالة المخالفة تسحب الأرض فورا ويعتبر قرار التخصيص لاغيا، وعلى الجهة المخصص لصالحها مراعاة أحكام القانون رقم 116 لسنة 1938 بشأن الزراعة ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المملكة له بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية قبل الشروع فى البناء على الأرض محل التخصيص.

كما أصدر اللواء يس طاهر قرارا رقم 259 لسنة 2018 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمركز شباب عرب أبو قاسم التابع لفرع مديرية الشباب والرياضة بالقصاصين، لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة، وضم المجلس المعين أشرف محمد سلام رئيسا لمجلس الإدارة وعابد محمد رحيل نائبا للرئيس، وناصرسليم صالح وسالم سالمان عطا أعضاء، و محمد عبد الحميد نصر الله و محمد فهيم فايز وإبراهيم على نصر الله أعضاء تحت السن و يتولى مجلس الإدارة المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة و يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس ادارة جديد حين ورود تعليمات من وزارة الشباب والرياضة فى هذا الشأن.

وفى نفس الإطار أصدر المحافظ قراره رقم 260 لسنة 2018 بإنهاء عمل مجلس ادارة مركز شباب البغادة بالقصاصين، وتقوم مديرية الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لتسييرأعمال، وشئون المركز لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية.