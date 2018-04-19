video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 أبريل 2018 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تشكيل لجنة بالإسماعيلية لدراسة أفضل صيغة لاستثمار أرض شركة الملابس الجاهزة

الخميس، 19 أبريل 2018 03:33 م
تشكيل لجنة بالإسماعيلية لدراسة أفضل صيغة لاستثمار أرض شركة الملابس الجاهزة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قرارًا رقم 258 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لبحث سبل الاستثمار فى أرض شركة الإسماعيلية للملابس الجاهزة، والتى يملكها بنك قناة السويس، والبالغ مساحتها نحو عشرة أفدنة و 6 قراريط و19 سهما، و يرأس اللجنة السكرتير العام المساعد للمحافظة تضم فى عضويتها  المستشار القانونى للمحافظة، ومدير لجنة التخطيط العمرانى، ومدير حسابات المحافظة، ومدير الشئون القانونية بالمحافظة، والهيثم القبرصلى رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية، وأسامة عصام رئيس قطاع التسويات وإعادة الهيكلة.

وتقوم اللجنة المشكلة بمقتضى المادة الأولى بدراسة طلب بنك قناة السويس بشأن الأرض المشتراه من شركة الإسماعيلية للملابس الجاهزة فى إطار القوانين المنظمة لذلك، والوصول إلى صيغة مناسبة لاستثمار الأرض.

وفى سياق آخر، وافق محافظ الإسماعيلية على تخصيص مساحة 525 من أملاك الدولة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة صرف صحى بعزبة جعماصة بقرية أم عزام بالقصاصين الجديدة على أن يكون التخصيص للهيئة بالانتفاع دون نقل ملكية الأصول وتظل مملوكة للدولة، ويحظر استخدام المساحة المخصصة فى غير الغرض المخصص من أجله، ويراعى إتمام الإنشاءات خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات وفى حالة المخالفة تسحب الأرض فورا ويعتبر قرار التخصيص لاغيا، وعلى الجهة المخصص لصالحها مراعاة أحكام القانون رقم 116 لسنة 1938 بشأن الزراعة ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المملكة له بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية قبل الشروع فى البناء على الأرض محل التخصيص.

كما أصدر اللواء يس طاهر قرارا رقم 259 لسنة 2018 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمركز شباب عرب أبو قاسم التابع لفرع مديرية الشباب والرياضة بالقصاصين، لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة، وضم المجلس المعين أشرف محمد سلام رئيسا لمجلس الإدارة وعابد محمد رحيل نائبا للرئيس، وناصرسليم صالح وسالم سالمان عطا أعضاء، و محمد عبد الحميد نصر الله و محمد فهيم فايز وإبراهيم على نصر الله أعضاء تحت السن  و يتولى مجلس الإدارة المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة و يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس ادارة جديد حين ورود تعليمات من وزارة الشباب والرياضة فى هذا الشأن.

وفى نفس الإطار أصدر المحافظ قراره رقم 260 لسنة 2018 بإنهاء عمل مجلس ادارة مركز شباب البغادة بالقصاصين، وتقوم مديرية الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لتسييرأعمال، وشئون المركز لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية يتفقد العيادة التخصصية لأمراض السكر بالمستشفى العام

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

محافظ الاسماعيليه

قرارات محافظه الاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة