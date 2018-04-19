تسويه الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بتعليم كفر الشيخ

تسويه الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بتعليم كفر الشيخالخميس، 19 أبريل 2018 08:22 م
الدكتورة بثينه كشك ، وكيلة تعليم كفر الشيخ
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أكدت الدكتورة بثينه كشك ، وكيلة تعليم كفر الشيخ ، أن المديرية اتخذت الاجراءات لتسوية الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ويشغلون درجات مالية قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016م وطبقا لاحكام المادة 189 من الائحة التنفيذية من القاتنون المشار إليه .
وأضافت وكيلة تعليم كفر الشيخ ، في بيان له ، تم عرض الأمر على لجنة الموارد البشرية بجلسة 8 مارس 2018م والمعتمدة من اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، بتاريخ 8 ابريل الجاري للموافقه على تسويه حالتهم بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بخصوص الدرجات المالية الموجوده بنموذج "5" لعام 2017م لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ .
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