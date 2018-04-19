بدء فعاليات المؤتمر العلمى الطلابى لعلم الأنسجة والخلايا بجامعة جنوب الوادى







قنا – هند المغربي

نظمت جامعة جنوب الوادي المؤتمر العلمي الطلابي الأول لعلم الأنسجة والخلايا لكليات القطاع الطبي بالجامعة تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور محمود خضاري معله نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فى الفترة من 18-19 أبريل 2018 بكلية الطب البيطرى.

وأكد الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة أن المشاركين فى المؤتمر 60 طالب منهم 47 طالبة و 13 طالب من كليات الطب، والطب البيطري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، وأضاف أن الطلاب قدموا عروض تقديمية وملصقات عن موضوعات هامة منها سرطان العظام وسرطان الجلد والعلاج بالخلايا الجزعية وأثار مستحضرات التجميل السلبية علي البشرة وقام الطلاب بابداعات مجسمات ثلاثية الأبعاد لبعض أنظمة وأعضاء وأنسجة وخلايا الكائنات الحية مثل الجهاز الدوري و الضروس والأنسجة الطلائية والخلايا الحيوانية.

وأضاف الدكتور ياسر عبد الجليل أحمد مقرر المؤتمر ورئيس قسم الهستولوجيا بكلية الطب البيطرى أنه تم تكريم الطلاب الأوائل في مادة علم الأنسجة والخلايا بكليات القطاع الطبي بالتنسيق مع الجمعية المصرية لعلم النسجة والخلايا بكلية الطب بجامعة عين شمس ، وأشار أن المؤتمر يهدف الي تنمية الابداع لدي طلاب كليات القطاع الطبي بالجامعة وخلق بيئة تعليمية قادرة علي اكتشاف المواهب وتنميتها وتخريج جيل من الدارسين القادرين علي المنافسة الحقيقية في سوق العمل والمساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة للوطن.

شهد المؤتمر الدكتور اشرف احمد الغنيمى وكيل كلية الطب البيطرى لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ايمان احمد عبد الرحيم مقرر مساعد المؤتمر ورئيس قسم الهستولوجيا بكلية الطب بقنا والدكتور محمود محمد عبد الحميد منسق عام المؤتمر وحشد كبير من اعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات القطاع الطبى.