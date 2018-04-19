"بئر العبد التعليمية" بشمال سيناء تعلن إستعداداتها لإستقبال القوافل التعليمية

"بئر العبد التعليمية" بشمال سيناء تعلن إستعداداتها لإستقبال القوافل التعليميةالخميس، 19 أبريل 2018 11:05 ص
جانب من الاجتماع
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عقدت الإدارة التعليمية بمدينة بئر العبد في شمال سيناء ، في بيان لها اليوم الخميس ،بمديرى المدارس الثانوية ،لمناقشة الاستعداد للقوافل التعليمية التى خصصتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوى .
ونقل البيان عن الدكتور سليمان شميط ، مدير إدارة بئر العبد التعليمية ، ان القوافل التعليمية ستبدأ أيام ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧\٤\٢٠١٨ ،مرحلة أولى وأيام ٩ ، ١٠ ، ١١\٥\٢٠١٨ مرحلة ثانية بقاعات مدرسة بئر العبد الثانوية والصناعية .
وأشار البيان إلى إنه سيتم نقل طلبة الثانوية العامة ،لحضور محاضرات القوافل التعليمية، بواسطة أتوبيسات تابعة لمجلس مدينة بئر العبد بصورة مجانية .
وحسب البيان حضر الاجتماع الألفى رجب المستشار القانونى ومسئول أمن الإدارة ،وعبد الحكيم عامر مدير التعليم الثانوى ومحمود كمال رئيس قسم التعليم الثانوي.
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