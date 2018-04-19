"بئر العبد التعليمية" بشمال سيناء تعلن إستعداداتها لإستقبال القوافل التعليمية







شمال سيناء- محمد الحر

عقدت الإدارة التعليمية بمدينة بئر العبد في شمال سيناء ، في بيان لها اليوم الخميس ،بمديرى المدارس الثانوية ،لمناقشة الاستعداد للقوافل التعليمية التى خصصتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوى .

ونقل البيان عن الدكتور سليمان شميط ، مدير إدارة بئر العبد التعليمية ، ان القوافل التعليمية ستبدأ أيام ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧\٤\٢٠١٨ ،مرحلة أولى وأيام ٩ ، ١٠ ، ١١\٥\٢٠١٨ مرحلة ثانية بقاعات مدرسة بئر العبد الثانوية والصناعية .

وأشار البيان إلى إنه سيتم نقل طلبة الثانوية العامة ،لحضور محاضرات القوافل التعليمية، بواسطة أتوبيسات تابعة لمجلس مدينة بئر العبد بصورة مجانية .

وحسب البيان حضر الاجتماع الألفى رجب المستشار القانونى ومسئول أمن الإدارة ،وعبد الحكيم عامر مدير التعليم الثانوى ومحمود كمال رئيس قسم التعليم الثانوي.