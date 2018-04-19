video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 أبريل 2018 11:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"بئر العبد التعليمية" بشمال سيناء تعلن إستعداداتها لإستقبال القوافل التعليمية

الخميس، 19 أبريل 2018 11:05 ص
"بئر العبد التعليمية" بشمال سيناء تعلن إستعداداتها لإستقبال القوافل التعليمية جانب من الاجتماع


شمال سيناء- محمد الحر
إضافة تعليق

عقدت الإدارة التعليمية بمدينة بئر العبد في شمال سيناء ، في بيان لها اليوم الخميس ،بمديرى المدارس الثانوية ،لمناقشة الاستعداد للقوافل التعليمية التى خصصتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوى .
 
ونقل البيان عن  الدكتور سليمان شميط ، مدير إدارة بئر العبد التعليمية ، ان القوافل التعليمية  ستبدأ أيام ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧\٤\٢٠١٨ ،مرحلة أولى وأيام ٩ ، ١٠ ، ١١\٥\٢٠١٨ مرحلة ثانية بقاعات مدرسة بئر العبد الثانوية والصناعية .
 
وأشار البيان إلى إنه سيتم نقل طلبة الثانوية العامة ،لحضور محاضرات القوافل التعليمية، بواسطة أتوبيسات تابعة لمجلس مدينة بئر العبد بصورة مجانية .
 
وحسب البيان حضر الاجتماع الألفى رجب المستشار القانونى ومسئول أمن الإدارة ،وعبد الحكيم عامر مدير التعليم الثانوى ومحمود كمال رئيس قسم التعليم الثانوي.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة جنوب سيناء تشن حملات تثقيفية لفيروسات نقص لمناعة للعاملين بالسياحة

اخبار شمال سيناء

ادارة بئر العبد التعليمية

الثانوية العامة

بئر العبد




لا تفوتك
تعرف على سبب إلغاء مهرجان دبى السينمائى هذا العام

تعرف على سبب إلغاء مهرجان دبى السينمائى هذا العام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ببساطة.. كيف نفهم "موازنة الدولة"؟ من أين تأتى إيرادات الدولة وما هى أهم المصروفات؟ ماذا تفعل الدولة كى تغطى زيادة مصاريفها على إيرادتها؟ كم تبلغ ديون مصر؟.. وكم الفوائد التى نسددها على القروض؟

ببساطة.. كيف نفهم "موازنة الدولة"؟ من أين تأتى إيرادات الدولة وما هى أهم المصروفات؟ ماذا تفعل الدولة كى تغطى زيادة مصاريفها على إيرادتها؟ كم تبلغ ديون مصر؟.. وكم الفوائد التى نسددها على القروض؟

الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدورى رغم تحسن الأداء أمام المقاولون.. الأبيض يتفوق فى إحصائيات موقعة بتروسبورت.. خالد جلال يصنع الفارق رغم التعادل .. السقوط يزيد صعوبة الحفاظ على المركز الثالث

الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدورى رغم تحسن الأداء أمام المقاولون.. الأبيض يتفوق فى إحصائيات موقعة بتروسبورت.. خالد جلال يصنع الفارق رغم التعادل .. السقوط يزيد صعوبة الحفاظ على المركز الثالث

العاملون بـ"الشرق" يكشفون تدليس القناة: تقدم مصادر وهمية لإجراء مداخلات

العاملون بـ"الشرق" يكشفون تدليس القناة: تقدم مصادر وهمية لإجراء مداخلات

صور.. كيم كاردشيان كل يوم بـ"مايوه جديد"

صور.. كيم كاردشيان كل يوم بـ"مايوه جديد"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة