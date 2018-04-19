انطلاق المؤتمر العلمى الأول لقسم التمريض بجامعة قناة السويس







الإسماعيلية – جمال حراجى

نظم قسم إدارة التمريض بكلية تمريض جامعة قناة السويس المؤتمر العلمى الأول للقسم بعنوان "الاتجاهات الحديثة فى الإدارة و البحث العلمى، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

وأشارت الدكتورة وفاء عبد العظيم، إلى أن المؤتمر يهدف الى التعرف على الجديد في مجال الإدارة ومعرفة الاتجاهات الحديثة فى البحث العلمى، والمشاكل التى تواجه المهارات الإدارية بالإضافة إلي مهارات التفاوض، كما قدمت الشكر للأساتذة المشاركين فى المؤتمر، وأعضاء اللجنة المنظمة وتمنت أن يحقق المؤتمر أهدافه.

وقالت الدكتورة سمية السيد أبو عبده وكيل الكلية، أن مؤتمر اليوم ليس نهاية المؤتمرات بأقسام الكلية بل هو بداية قوية لمؤتمرات الأقسام، وأننا نسعى فى المرة القادمة أن يكون المؤتمر دولي، يشارك فيه العديد من كليات التمريض على مستوى الوطن العربي.

وأوضحت الدكتورة نادية محمد السيد مقرر المؤتمر، أن قسم إدارة التمريض بالكلية يعمل كأسرة واحدة بروح الفريق الواحد، وأن الجميع داخل القسم بذل مجهود كبير من أجل الإعداد و التنظيم لهذا المؤتمر، وأن هذا المؤتمر يعد هو الأول للقسم، وهو البداية لسلسلة من المؤتمرات العلمية التى يسعى القسم إلى تنفيذها فى الفترة القادمة.

وبعد الانتهاء من الكلمات الافتتاحية قامت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية بتكريم المتحدثين بالمؤتمر والمشاركين فيه ومنهم الدكتورة عبير سعد زغلول عميد كلية التمريض جامعة القاهرة.

و الدكتورة سامية آدم أستاذ إدارة التمريض بكلية تمريض جامعة عين شمس والدكتورة فاطمة عابد وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب جامعة القاهرة، والدكتورة ثناء عبد العظيم من كلية التمريض جامعة بورسعيد، و الدكتورة وفاء فتحى من جامعة المنصورة، والدكتورة نهى العاصي الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة قناة السويس، كما تم تكريم الدكتور نادية محمد السيد مقررالمؤتمروالطالب صالح ماهر، والطالب محمد صالح مصطفى للتنظيم بالمؤتمر.