اليوم.. جامعة قناة السويس تنظم مسابقة جسر اللغة الصينية







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن والمشرف العام على معهد كونفيشيوس بجامعة قناة السويس،أن الجامعة ستستضيف اليوم الخميس بمسرح قاعه الاحتفالات الكبرى أكبر مسابقه ثقافيه عن الثقافة واللغة الصينية برعاية الصين وهى مسابقه "جسر اللغة الصينية" ، والتى تقام على أرض الجامعة لأول مره تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس ، والسفيرسونج أي جو سفير جمهورية الصين الشعبيه بالقاهرة.

وأشار الدكتور حسن رجب فى تصريحات صحفية، إلى أن استضافة هذه المسابقة الكبرى تأتى تقديرا لدور الجامعة، والتى أصبحت أيقونة التعاون العلمى والثقافى مع الصين، وبحضور السفير الصينى ومدير عام بنك التنمية الصينى (راعى المسابقة) يتبارى كل طلبة أقسام اللغة الصينية على مستوى مصر من اجل اختيار من يمثل مصر للدخول إلى المسابقه العالمية التى سوف تقام فى الصين في غضون شهرين، وأن الجامعة بدأت تستعد لهذا الحدث الثقافى الكبير الذى سوف تغطية وسائل الإعلام الصينية فى بث حى مباشر من الجامعة.