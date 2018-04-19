video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 أبريل 2018 05:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بحضور السفير الصينى..

اليوم.. جامعة قناة السويس تنظم مسابقة جسر اللغة الصينية

الخميس، 19 أبريل 2018 04:45 ص
اليوم.. جامعة قناة السويس تنظم مسابقة جسر اللغة الصينية جامعة قناة السويس


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن والمشرف العام على معهد كونفيشيوس بجامعة قناة السويس،أن الجامعة ستستضيف اليوم الخميس بمسرح قاعه الاحتفالات الكبرى أكبر مسابقه ثقافيه عن الثقافة واللغة الصينية برعاية الصين وهى مسابقه "جسر اللغة الصينية" ، والتى تقام على أرض الجامعة لأول مره تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس ، والسفيرسونج أي جو سفير جمهورية الصين الشعبيه بالقاهرة.

 

وأشار الدكتور حسن رجب فى تصريحات صحفية، إلى أن استضافة هذه المسابقة الكبرى تأتى تقديرا لدور الجامعة، والتى أصبحت أيقونة التعاون العلمى والثقافى مع الصين، وبحضور السفير الصينى ومدير عام بنك التنمية الصينى (راعى المسابقة) يتبارى كل طلبة أقسام اللغة الصينية على مستوى مصر من اجل اختيار من يمثل مصر للدخول إلى المسابقه العالمية التى سوف تقام فى الصين في غضون شهرين، وأن الجامعة بدأت تستعد لهذا الحدث الثقافى الكبير الذى سوف تغطية وسائل الإعلام الصينية فى بث حى مباشر من الجامعة.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"سيكولوجية الفساد الإدارى والوقاية منه" فى محاضرة بجامعة القناة

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

جامعه القناه

العلاقات المصريه الصينيه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على سبب إلغاء مهرجان دبى السينمائى هذا العام

تعرف على سبب إلغاء مهرجان دبى السينمائى هذا العام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ببساطة.. كيف نفهم "موازنة الدولة"؟ من أين تأتى إيرادات الدولة وما هى أهم المصروفات؟ ماذا تفعل الدولة كى تغطى زيادة مصاريفها على إيرادتها؟ كم تبلغ ديون مصر؟.. وكم الفوائد التى نسددها على القروض؟

ببساطة.. كيف نفهم "موازنة الدولة"؟ من أين تأتى إيرادات الدولة وما هى أهم المصروفات؟ ماذا تفعل الدولة كى تغطى زيادة مصاريفها على إيرادتها؟ كم تبلغ ديون مصر؟.. وكم الفوائد التى نسددها على القروض؟

الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدورى رغم تحسن الأداء أمام المقاولون.. الأبيض يتفوق فى إحصائيات موقعة بتروسبورت.. خالد جلال يصنع الفارق رغم التعادل .. السقوط يزيد صعوبة الحفاظ على المركز الثالث

الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدورى رغم تحسن الأداء أمام المقاولون.. الأبيض يتفوق فى إحصائيات موقعة بتروسبورت.. خالد جلال يصنع الفارق رغم التعادل .. السقوط يزيد صعوبة الحفاظ على المركز الثالث

العاملون بـ"الشرق" يكشفون تدليس القناة: تقدم مصادر وهمية لإجراء مداخلات

العاملون بـ"الشرق" يكشفون تدليس القناة: تقدم مصادر وهمية لإجراء مداخلات

صور.. كيم كاردشيان كل يوم بـ"مايوه جديد"

صور.. كيم كاردشيان كل يوم بـ"مايوه جديد"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة