اليوم تربية سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة الأولى للتأهيل التربوى







سوهاج محمود مقبول

تنظم كلية التربية بجامعة سوهاج حفل تخرج الدفعة الأولى لبرنامج التأهيل التربوي من العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة وذلك اليوم الخميس الموافق 19من أبريل الجارى بمقر الكلية بالكوامل، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن الهدف من البرنامج هو تأهيل وإعداد العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة أكاديمياً وتربوياً، لتحسين وإثراء العملية التعليمية مما يساهم فى تقدم ورفعة مصر.

وأضاف الدكتور خالد عبداللطيف عمران المشرف على الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن عدد خريجى الدفعة الأولى من البرنامج حوالى 250 طالبا وطالبة، وأن البرنامج تضمن مشاركة أكثر من كلية مثل الآداب، العلوم بالإضافة للتربية فى التدريس لطلبة البرنامج، كما أشار إلى أنه سيحضر الحفل رئيس الجامعة ووكيل وزارة التربية والتعليم وسيتم تسليم شهادات التخرج للطلبة فى نهاية الحفل، بالإضافة إلى تسليم دروع الكلية للضيوف.