المفتى ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان مسجد الجامعة ويضعان حجر أساس معهد الأورام







كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعه كفر الشيخ، مسجد جامعة كفر الشيخ، ووضعوا حجر أساس معهد الأورام، ومعهد اكتشاف وتطوير الدواء.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد صالح مدير الأمن، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى، ومصطفى بكرى عضو مجلس النواب،، ونواب رئيس الجامعة وقيادات الجامعة، والعديد من أساتذة الجامعات، خلال احتفال الجامعة بعيدها الـ12 .

وأكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الاحتفال يتضمن تكريم عدد من الشخصيات العامة، و39 من العاملين المحالين على المعاش، و11 من العاملين المتوفين، و11 من أعضاء هيئة التدريس المحالين على المعاش، وعضو هيئة تدريس متوفى .

وأضاف القمرى، لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تكريم عضو هيئة تدريس حاصل على جائزة الجامعة التشجيعية، و3 أعضاء هيئة تدريس حصلوا على جائزة الجامعة لأفضل رسالة ماجستير، و120 من أعضاء هيئة تدريس حاصلين على جوائز النشر، و16 من العاملين الحاصلين على جائزة الجامعة للتميز الإدارى .



1- وضع حجر الأساس لمعهد اكتشاف الدواء بحضور المحافظ ومفتي الجمهورية



2- جانب من الافتتاحات ووضع حجر الأساس



3- جانب من زيارة المفتي للجامعة



4- مفتي الجمهورية بكفر الشيخ



5- جانب من االزيارة