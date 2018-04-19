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الخميس، 19 أبريل 2018 06:20 م
خالد صلاح
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القوات اليمنية تقتل العشرات من ميليشيات الحوثى فى محافظة لحج

الخميس، 19 أبريل 2018 06:14 م
القوات اليمنية تقتل العشرات من ميليشيات الحوثى فى محافظة لحج قوات الجيش اليمنى


أ ش أ
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لقى العشرات من ميليشيات الحوثى الانقلابية مصرعهم ، اليوم الخميس ، خلال معارك مع قوات الشرعية اليمنية فى محافظة لحج.

وذكرت قناة قناة (سكاى نيوز) الإخبارية ، أن القوات اليمنية تمكنت بإسناد من قوات التحالف العربى من تحقيق تقدما على ميليشيات الحوثى على عدة جبهات فى محافظة لحج ، وذلك بعد معارك عنيفة أسفر عن مقتل العشرات من الميليشيات الانقلابية وتكبيدها خسائر فادحة فى الأسلحة والعتاد.

وأضافت القناة أن غارات مقاتلات التحالف العربى استهدفت تجمعات ميليشيات الحوثى فى القصر الرئاسى ومواقع أخرى بالعاصمة صنعاء.

وأفادت مصادرعسكرية يمنية - فى وقت سابق اليوم - بأن المقاومة الوطنية اليمنية اخترقت المواقع الأمامية لميليشيات الحوثى فى محيط معسكر خالد وجبل النار فى الساحل الغربى، مضيفة إن القوات سيطرت على منطقة الرزمة وقرن الكهرباء التابعة لمديرية خدير شرقى محافظة تعز والقريبة من الراهدة أحد المعاقل الرئيسية للميليشيات الحوثى شرقى تعز، وذلك بعد معارك عنيفة خلفت قتلى وجرحى من الحوثيين.


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