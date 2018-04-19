القوات الكردية بسوريا تعتقل أحد المتهمين فى اعتداءات 11 سبتمبر

القوات الكردية بسوريا تعتقل أحد المتهمين فى اعتداءات 11 سبتمبرالخميس، 19 أبريل 2018 01:15 ص
عناصر من القوات الكرديه
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قال قيادى عسكرى كردى، الأربعاء، بأن القوات الكردية فى شمال سوريا اعتقلت الإرهابى الألمانى السورى الأصل محمد حيدر زمار المتهم بالمشاركة فى التخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال القيادى العسكرى الذى رفض ذكر اسمه - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن "محمد حيدر زمار معتقل لدى الجهات الكردية الأمنية فى شمال سوريا وهو الآن قيد التحقيق".ؤش
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