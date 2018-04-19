القوات الجوية السورية تقصف مواقع داعش والنصرة فى ريف دمشق

القوات الجوية السورية تقصف مواقع داعش والنصرة فى ريف دمشقالخميس، 19 أبريل 2018 06:36 م
سوريا
إضافة تعليق
ذكرت قناة (روسيا اليوم) ، اليوم الخميس ، أن القوات الحكومية السورية قصفت مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى و"جبهة النصرة" فى ريف دمشق.
ونقلت القناة عن مصار سورية أن القوات الجوية السورية قصفت أوكار إرهابيى داعش وجبهة النصرة فى منطقة الحجر الأسود بمحافظة ريف دمشق.
وأضافت أن دد الإرهابيين فى الحجر الأسود المحاذى لمخيم اليرموك والمخيم نفسه وحى التضامن يقدر بنحو ألف و220 شخصا.
إضافة تعليق
البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة
معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة