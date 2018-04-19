القوات الجوية السورية تقصف مواقع داعش والنصرة فى ريف دمشق

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ذكرت قناة (روسيا اليوم) ، اليوم الخميس ، أن القوات الحكومية السورية قصفت مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى و"جبهة النصرة" فى ريف دمشق.

ونقلت القناة عن مصار سورية أن القوات الجوية السورية قصفت أوكار إرهابيى داعش وجبهة النصرة فى منطقة الحجر الأسود بمحافظة ريف دمشق.

وأضافت أن دد الإرهابيين فى الحجر الأسود المحاذى لمخيم اليرموك والمخيم نفسه وحى التضامن يقدر بنحو ألف و220 شخصا.