العبادى: العراق كان محاصرا دوليا واقليميا والآن قوى







أ ش أ

قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الخميس، "إن العراق كان محاصرا دوليا واقليميا قبل سنوات " ، مشيرا الى أنه أصبح قويا ، وأن المجتمع الدولى يعتبره قد نجح ، والعالم يقف مع الناجح وسياستنا تتمثل بالتطابق فى المصالح مع الدول.

وأوضح المكتب رئيس الوزراء - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن العبادى التقى فى مدينة الكاظمية حسين اسماعيل الصدر ، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الاوضاع فى البلاد ومرحلة البناء والإعمار والاستثمار التى بدأها العراق بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي.



وقال العبادى : اننا قبل ثلاث سنوات ونصف وعدنا باننا سنحرر الانسان والارض من تنظيم داعش الارهابى والحمد لله تم تحرير الارض بجهد وتضحيات المقاتلين الابطال، لافتا الى ان العراق تعرض الى تحد آخر وهو تحدى التقسيم والعراق اليوم موحد وقوى وقواتنا المسلحة الوطنية مرحب بها فى كل العراق.



وأشار الى وجود تحد آخر هو التحدى المالى والاقتصادى وانخفاض أسعار النفط مع الحرب ولكننا تمكنا من تسيير امور البلد ودفعنا رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، مضيفا ان الحكومة قامت بضغط للإنفاق الحكومى فمثلا خلال ثلاث سنوات خفضنا الصرف على استيراد المشتقات النفطية الوقود بحدود ٧ مليارات دولار كانت توفيرا فعليا للدولة بينما كانت تذهب الى امور اخرى.



من جانبه قال الصدر : يسعدنى أن استقبل قائد النصر الذى حرر العراق وحرر اراضينا واهلنا واعزاءنا ، هذا الرمز الوطنى الكبير الذى يعمل من اجل العراق ووحدته ومن اجل كل شبر من أرض البلد ومن اجل كل فرد بمختلف الانتماءات والطوائف ، مؤكدا ان سلامة العراق وقوته وسيادته تكون بوحدتنا والابتعاد عن التفرق والاختلاف.