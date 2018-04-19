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الطب البيطرى بالقليوبية: تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

الخميس، 19 أبريل 2018 07:30 ص
الطب البيطرى بالقليوبية: تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية تحصين الطيور


القليوبية نيفين طه
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قالت الدكتورة أمل العسيلى وكيل مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، إنه تم البدء بحملة تحصين الماشية ضد أمراض الوادى المتصدع والحمى القلاعية، وبدأت تلك الحملة من تاريخ م 10- 4 إلى 10- 5 على مستوى الجمهورية.

وأوضحت فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الحملة حصنت حتى الآن 40 ألف و320 رأس ماشية وأن الحملة لازالت سارية، مضيفة أنه يتم التحصين أيضا ضد أمراض التسمم الدموى التى تسبب الموت المفاجئ للماشية الصغيرة. 

وأضافت وكيلة الوزارة، أن جميع الأمصال التى تستخدم فى التحصين موجودة بفائض يغطى كل المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وأنه يتم خلال تلك الحملة التعاون مع مديريات الأوقاف والأمن والزراعة لكى يتم التحصين إلى كل القرى والنجوع بالمحافظة.

وقالت الدكتورة أمل العسيلى أن الأطباء الذين يشاركون بتلك الحملة يتم توفير ملابس وقائية لهم بالإضافة إلى توفير سنون خاصة بكل رأس ماشية حتى لا يتم نقل المرض .

وأكدت أن المحافظة خالية تماما من انفلونزا الطيور، وأنه يتم حاليا تحصين العدوان بالحضانات الموجودة بالمزارع، حتى لا نعطى فرصة لوجود أى أمراض أو أوبئة.


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