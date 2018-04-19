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الخميس، 19 أبريل 2018 04:35 م
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الخارجية الروسية: صور المصابين فى واقعة دوما "مزيفة مائة فى المائة"

الخميس، 19 أبريل 2018 04:10 م
الخارجية الروسية: صور المصابين فى واقعة دوما "مزيفة مائة فى المائة" صور مفبركة


أ ش أ
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن صور الأشخاص المزعم إصابتهم فى هجوم باستخدام أسلحة كيماوية استهدف مدينة دوما السورية زائفة "مائة فى المائة".

وأضافت زاخاروفا، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "انتشرت مواد مزيفة كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى منها صور ولقطات فيديو من المناطق المزعومة، فى الواقع يمكن تأكيد هذه المناطق، ولكن فى حالات كثيرة يتم اختلاق الوضع والظروف لما كان يحدث هناك".

وتابعت زاخاروفا قائلة "هذا مزيف مائة فى المائة، كيف يمكن نقل الأطفال القتلى من مكان لآخر، إن كان الهدف الرئيسى هو تأكيد حقيقة وقوع الهجوم؟"

 

 


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