الخارجية الأمريكية: كنا على علم بالضربات الجوية العراقية على الأراضى السورية

الخارجية الأمريكية: كنا على علم بالضربات الجوية العراقية على الأراضى السوريةالخميس، 19 أبريل 2018 09:42 م
هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية
إضافة تعليق
قالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن حكومة العراق تحاول بسط الأمن بعد طرد تنظيم داعش، معلنة دعم الجهود العراقية فى مطاردة عناصرالتنظيم الإرهابى.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفى، "نثمن جهود الكويت فى إعادة إعمار العراق".
وتابعت: "لدينا اتصالات مع كوريا الشمالية ولن أخوض فى التفاصيل"، مشيرة إلى أن "الحوار الكورى الكورى" يشمل العديد من المسائل الداخلية.
وأشارت إلى أن بلادها كانت على علم بالضربات الجوية العراقية على الأراضى السورية.
إضافة تعليق
البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة
معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة