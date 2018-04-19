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الخارجية الأمريكية: كنا على علم بالضربات الجوية العراقية على الأراضى السورية

الخميس، 19 أبريل 2018 09:42 م
الخارجية الأمريكية: كنا على علم بالضربات الجوية العراقية على الأراضى السورية هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية


كتب أحمد عبد الرحمن
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قالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن حكومة العراق تحاول بسط الأمن بعد طرد تنظيم داعش، معلنة دعم الجهود العراقية فى مطاردة عناصرالتنظيم الإرهابى.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفى، "نثمن جهود الكويت فى إعادة إعمار العراق".

وتابعت: "لدينا اتصالات مع كوريا الشمالية ولن أخوض فى التفاصيل"، مشيرة إلى أن "الحوار الكورى الكورى" يشمل العديد من المسائل الداخلية.

وأشارت إلى أن بلادها كانت على علم بالضربات الجوية العراقية على الأراضى السورية.

 


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