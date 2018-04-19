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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤكد مقاطعتها لاجتماعات المجلس الوطنى

الخميس، 19 أبريل 2018 08:07 ص
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤكد مقاطعتها لاجتماعات المجلس الوطنى عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد الغول


كتب أحمد جمعة
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أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد الغول، يوم الاربعاء، ان الجبهة ستقاطع اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 أبريل الجاري برام الله بصيغته الحالية.
 
والتقى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  برئاسة أبو أحمد فوؤاد، نائب الأمين في القاهرة وفد من حركة فتح برئاسة محمود العالول، ناقشا خلاله الأوضاع السياسية العامة وعقد المجلس الوطني.
 
 أكدت مصادر فى الجبهة الشعبية لموقع أمد بضرورة أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني  توحيدي على أساس مخرجات إجتماع اللجنة التحضرية في بيروت العام المضي، ويشمل كل فصائل العمل الوطني، بما فيها حركتي حماس والجهاد، والا يعقد تحت حراب الإحتلال.
 
 
 

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