البرلمان الأوروبى يدعو الاحتلال الإسرائيلى لضبط النفس فى غزة







ستراسبورج (أ ف ب)

دعا البرلمان الأوروبى الاحتلال الإسرائيلى الخميس، إلى "الامتناع عن استخدام القوة المميتة" بمواجهة متظاهرين فلسطينيين، بعد مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أسفرت عن أكثر من 30 قتيلا لدى الجانب الفلسطينى.

وفى قرار أقر بغالبية ساحقة، دان النواب "سقوط متظاهرين فلسطينيين أبرياء قتلى وجرحى فى قطاع غزة فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة".

وطلبوا "بإلحاح من قوات الدفاع الإسرائيلية الامتناع عن أى استخدام للقوة المميتة ضد متظاهرين غير مسلحين"، ودعوا إسرائيل إلى احترام "الحق الأساسى فى التظاهر السلمى".

وكانت الحدود مسرحا منذ 30 مارس لمواجهات عنيفة أسفرت عن 34 قتيلا ومئات الجرحى الفلسطينيين بالرصاص، ولم يصب أى إسرائيلى.

وتؤكد السلطات الإسرائيلية أن الجنود يطلقون النار فقط لحماية السياج على طول الحدود وجنودهم، وينتقد الفلسطينيون تعرض المتظاهرين لاطلاق النار رغم أنهم لا يشكلون تهديدا للجنود.