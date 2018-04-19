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الأمم المتحدة تبحث مع روسيا وسوريا أمن محققى الكيماوى

الخميس، 19 أبريل 2018 11:16 ص
الأمم المتحدة تبحث مع روسيا وسوريا أمن محققى الكيماوى جوتيريس


نيويورك (أ ش أ)
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أعلن مسئولون فى الأمم المتحدة أن فريقا أمميا يناقش مع الحكومة السورية وروسيا حاليا ترتيبات أمنية تسمح بنشر خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتحقيق فى هجوم دوما فى الغوطة الشرقية لدمشق.

وذكرت إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن، فى تقرير وجه إلى مجلس الأمن الدولى، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الخميس، أنها تأمل فى وضع ترتيبات تسمح للفريق بالانتشار فى أقرب وقت ممكن، مضيفا أن الإدارة فى دمشق تجرى حاليا مزيدا من المناقشات والتنسيق مع ممثلى النظام السورى والشرطة العسكرية الروسية حول كيفية تعزيز الترتيبات الأمنية فى مواقع محددة فى دوما.

وأشار إلى أن هذا الأمر يفترض أن يسمح لبعثة تقصى الحقائق بالانتشار فى هذه المواقع فى أقرب وقت ممكن، و بالاعتماد على الدروس التى تعلمناها خلال الزيارة الأمنية المسبقة.

وكان فريق أمنى تابع للأمم المتحدة تعرض لإطلاق نار، الثلاثاء الماضي، خلال قيامه بمهمة استطلاعية فى دوما تمهيدا لدخول محققى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.


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