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الخميس، 19 أبريل 2018 04:37 م
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الأحد المقبل.. الجامعة العربية تحيى اليوم العربى للتوعية بمآسى ضحايا الإرهاب

الخميس، 19 أبريل 2018 03:40 م
الأحد المقبل.. الجامعة العربية تحيى اليوم العربى للتوعية بمآسى ضحايا الإرهاب الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية


(أ ش أ)
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تحيى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الأحد المقبل، (اليوم العربى للتوعية بآلام ومآسى ضحايا الأعمال الإرهابية فى المنطقة العربية).

يأتى احتفال الجامعة بهذا اليوم فى إطار الاهتمام البالغ الذى توليه منظومة العمل العربى المشترك لدحر التنظيمات الإرهابية، وحرصا منها على الإسهام فى التوعية بمآسى وآلام المتضررين من الجرائم الإرهابية فى وطننا العربى وحجم المعاناة الذى يلحقها الإرهاب بالعائلات والأسر البريئة.

وكان وزراء خارجية الدول العرب قد قرروا فى 11 مارس 2016 بأن يكون الثانى والعشرين من أبريل من كل عام يوما عربيا للتوعية بآلام ومآسى ضحايا الجرائم الإرهابية، ويوافق هذا اليوم تاريخ اعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من قبل مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب فى اجتماعهما المشترك سنة 1998.


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