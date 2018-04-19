اضبط مخالفة.. انفجار ماسورة مياه فى "زور الليل" بالشرقية يثير غضب الأهالى

اضبط مخالفة.. انفجار ماسورة مياه فى "زور الليل" بالشرقية يثير غضب الأهالىالخميس، 19 أبريل 2018 12:00 ص
انفجار ماسورة مياه
إضافة تعليق
انفجرت ماسورة مياه بشارع رئيسى فى قرية زور أبو الليل التابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية.
وقال على الوزير من الأهالى، فوجئنا بتشقق الطبقة الاسفلتية بالشارع الرئيسى من ناحية مسجد الرحمن، وتسرب منها المياه التى أغرقت الشارع، لافتا أن ذلك حدث منذ الثلاثاء، وشكونا للوحدة المحلية والمسئولين، الذين وعدوا بتصليحها، ولا حياة لمن تنادى.
ولفت أن معظم قرى المركز تعانى محدودية مياه الشرب، وان إهدار المياه فى قرية أخرى بهذه الصورة بسبب الإهمال، يثير استفزاز الأهالى.
إضافة تعليق
"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن
أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة