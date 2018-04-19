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الخميس، 19 أبريل 2018 12:24 ص
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اضبط مخالفة.. انفجار ماسورة مياه فى "زور الليل" بالشرقية يثير غضب الأهالى

الخميس، 19 أبريل 2018 12:00 ص
اضبط مخالفة.. انفجار ماسورة مياه فى "زور الليل" بالشرقية يثير غضب الأهالى انفجار ماسورة مياه


الشرقية - إيمان مهنى
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انفجرت ماسورة مياه بشارع رئيسى فى قرية زور أبو الليل التابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية.

وقال على الوزير من الأهالى، فوجئنا بتشقق الطبقة الاسفلتية بالشارع الرئيسى من ناحية مسجد الرحمن، وتسرب منها المياه التى أغرقت الشارع، لافتا أن ذلك حدث منذ الثلاثاء، وشكونا للوحدة المحلية والمسئولين، الذين وعدوا بتصليحها، ولا حياة لمن تنادى.

ولفت أن معظم قرى المركز تعانى محدودية مياه الشرب، وان إهدار المياه فى قرية أخرى بهذه الصورة بسبب الإهمال، يثير استفزاز الأهالى.

 

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