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استكمال أعمال رفع الكثبان الرملية من طريق باريس بالوادى الجديد

الخميس، 19 أبريل 2018 04:27 م
استكمال أعمال رفع الكثبان الرملية من طريق باريس بالوادى الجديد استكمال أعمال رفع الكثبان الرملية من طريق باريس بالوادى الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تستكمل الهيئة العامة للطرق والنقل، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، أعمال إزالة الكثبان الرملية بالطريق الواصل بين درب الأربعين ومدينة باريس حيث تم الدفع بمعدات الكسح لفتح طريق درب الأربعين باريس، والذي تسببت الرياح والعواصف الترابية التي اجتاحت مراكز المحافظة خلال الأيام الماضية.

وقال المهندس نصر محمد طبيخ، مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالوادي الجديد في بيان له إن أعمال فتح الطرق مستمرة، وذلك لضمان سير حركة المرور والحد من الحوادث المتكررة بطريق المحافظ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخري.الوادى الجديد ، اخبار الوادى الجديد ، محافظة الوادى الجديد ، 

 

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