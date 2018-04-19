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إجتماع موسع لـ "أوقاف الإسماعيلية" لمناقشة استعدادات شهر رمضان

الخميس، 19 أبريل 2018 01:31 م
إجتماع موسع لـ "أوقاف الإسماعيلية" لمناقشة استعدادات شهر رمضان جانب من الإجتماع


الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال إبراهيم رمضان المنسق الإعلامي بمديرية أوقاف الإسماعيلية، أن الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، عقد اليوم اجتماعاً موسعاً، بمكتبه ضم قيادات الدعوة بالمديرية، ومديري الإدارات الفرعية، ورؤساء الأقسام الدعوية، حيث تناول الاجتماع مناقشة استعدادات شهر رمضان والموضوعات الخاصة بتنشيط العمل الدعوى، ووضع خطة عمل دعوية كبيرة تنفذ بجميع المساجد خاصة مع استقبال شهر رمضان المبارك.

كما تناول الإجتماع إعداد الملتقيات الفكرية، التي ستعقد بالمساجد الكبرى على مستوى المحافظة، ومساجد الصلاة بجزء كامل واختيار أفضل الأصوات الحسنة والمتميزة لإمامة المصلين في شهر رمضان القادم، مطالبا مديري الإدارات الفرعية، بالاستعانة بمدرسي المدارس العلمية والناجحون في مسابقات الإمام الجامع، والإمام المجدد، والأئمة المتميزين في المدارس العلمية، وحملة الماجستير والدكتوراه.

ووجه بدران فى بيان له اليوم، مديري الإدارات الفرعية إلى سرعة الانتهاء من إعداد خطة العمل الدعوى بكل إدارة خلال شهر رمضان المقبل وعرضها لمناقشتها وإعداد خطة شاملة للمديرية تمهيداً لاعتمادها من الوزارة.

كما شدد وكيل وزارة الأوقاف على أهمية المراجعة الشاملة لجميع مكاتب تحفيظ القرآن ،وتكثيف المرور والمتابعة على المساجد والزوايا ومراجعة ملحقات المساجد .

 


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