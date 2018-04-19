أعضاء مجلس الأمن يبحثون فى اجتماع غير رسمى بالسويد عن توافق حول سوريا







الامم المتحدة (أ ف ب)

يقوم ممثلو الدول ال15 الاعضاء فى مجلس الامن الدولى فى نهاية الاسبوع الجارى "بخلوة غير رسمية" فى السويد على أمل تحقيق بعض الوحدة والمصداقية بينما تشهد المنظمة الدولية انقساما حادا حول النزاع السوري، كما اعلن المنظمون السويديون.

وستشارك سفيرة الولايات المتحدة فى الامم المتحدة نيكى هايلى ونظيرها الروسى فاسيلى نيبينزيا والامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس فى هذه "الخلوة" الجمعة والسبت والاحد فى مزرعة بجنوب السويد.

وقال مساعد السويد فى الامم المتحدة كارل سكاو لصحفيين أن الهدف هو "احياء حوار" و"انعاش حراك (...) بتواضع وصبر"، وأكد الدبلوماسى الذى تشغل بلاده مقعدا غير دائم فى مجلس الأمن الدولى أن "هذا مهم لمصداقية مجلس الامن".

وأوضح سكاو أن الهدف الأول لهذه "الخلوة" ليس النزاع فى سوريا لكن هذه القضية يفترض ان تشغل حيزا فى المناقشات نظرا لما تسببه من انقسام فى مجلس الامن منذ اشهر. وقال "نحتاج الى افكار جديدة حول الجانب السياسى لنسير قدما".

وينظم مجلس الامن كل سنة خلوة غير رسمية لاعضائه فى ضواحى نيويورك عادة، وستجرى فى السويد فى باكاكرا المقر الصيفى لداغ هامرشولد الذى كان ثانى امين عام للامم المتحدة ولقى مصرعه فى حادث تحطم طائرة كانت تقله فى افريقيا فى ظروف لم تكشف بعد.

وتنتقد بعض الدول غير الاعضاء فى المجاس هذه الرحلة الى السويد، وقال سفير احدى هذه الدول طالبا عدم كشف هويته انه مع كل هذه النزاعات المطروحة امامه وخصوصا النزاع فى سوريا، ذهاب مجلس الامن الى منطقة بعيدة يبدة غير طبيعي.