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الخميس، 19 أبريل 2018 05:24 م
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أزمة حظر زراعة الأرز تتصدر اجتماع محافظ الشرقية مع أعضاء البرلمان

الخميس، 19 أبريل 2018 05:05 م
أزمة حظر زراعة الأرز تتصدر اجتماع محافظ الشرقية مع أعضاء البرلمان اجتماع المحافظ مع أعضاء مجلس النواب


الشرقية – إيمان مهنى
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تصدرت أزمة حظر زراعة الأزر بعدد من مراكز الشرقية، اجتماع المحافظ اللواء خالد سعيد مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والذى تم فيه الاتفاق على تحديد موعد غايته منتصف الأسبوع المقبل، لمقابلة وزير الموارد المائية والرى، لتقديم المقترحات ودراستها لإمكانية زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز بنطاق دائرة محافظة الشرقية، وذلك استجابة لمطلب أهالى المحافظة، للحفاظ على البعد الاجتماعى للفلاح.

وأكد محافظ الشرقية على أهمية زراعة محصول الأرز باعتباره محصول اقتصادى يسهل زراعته، وكذلك تخزينه ويمثل محصول غذائى هام ويساهم فى زيادة دخل الفلاح، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من مراكز البحوث الزراعية واستخدام أحدث الأساليب والطرق فى زراعة الأرز لترشيد استخدام المياه بما يتفق مع سياسة الدولة فى هذا الشأن .

وكان وزير الموارد المائية والرى، أصدر القرار رقم 28 لسنة 2018 ، والذى نص على تحديد المساحة المصرح زراعتها بمحصول الأرز هذا العام، والتى بلغت 127 ألف و 850 فدانا بنطاق دائرة المحافظة بنسبة تنخفض عن العام السابق بمقدار 48 ألف فدان، وتم تحديدها طبقاً للحصة المائية المتاحة والمقررة للمحافظة بما لا يؤثر على مياه الشرب أو يتسبب فى مشاكل بنهايات الترع بحضور وكيلى وزارتى الزراعة والرى بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، ووفقا للقرار تم حظر زراعة الأرز هذا العام فى مراكز "الزقازيق – القنايات - منيا القمح - مشتول السوق – ههيا – الإبراهيمية - ديرب نجم - القرين- الصالحية – القصاصين شرق".


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