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27 سفينة إجمالى حركة السفن بموانئ شرق وغرب بورسعيد خلال 24 ساعة

الأربعاء، 18 أبريل 2018 12:47 م
27 سفينة إجمالى حركة السفن بموانئ شرق وغرب بورسعيد خلال 24 ساعة ميناء بورسعيد - أرشيفية


بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 27 سفينة.

وأشار ميناء بورسعيد فى بيان له إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن وخروج 4 آخرين ويوجد على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 2 سفينة وخروج 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، بينما سجل الميناء دخول سفينةj 5tiarliuie بضائع عامة  وتحمل الجنسية سيراليون حيث يبلغ طولها 107 مترا والغاطس 7أمتار وذلك لتفريغ 2619 طن حديد بالميناء.

كما يتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 

 


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