25 منفذاً بكفر الشيخ يستقبل 5902 طن و519 كيلو قمح خلال 3 اأام







كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل 25 منفذ وشونة وصومعة بمحافظة كفر الشيح 5902 طناً و519 كيلو من القمح المحلى من مزارعى المحافظة، خلال 3 أيام منذ بدء أعمال توريد القمح واستلامه من المزارعين.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن ما تم توريده من القمح للصوامع والشون 5902 طناً و519 كيلو ، منذ بدء موسم استلام من المزارعين يوم 15 أبريل الجارى.

وأضاف الهابط، لـ"اليوم السابع"، أن عمليات التوريد تتم دون مشاكل أو معوقات، وأن غرفة عمليات برئاسة عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تتابع جميع مواقع استقبال القمح وعددها 25 موقعاً، والتواصل مع الوزارة على مدار اليوم، للوقوف على أخر المستجدات.