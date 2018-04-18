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وكيلة تعليم كفر الشيخ تطالب أعضاء كنترول الشهادة الإعدادية بالدقة والالتزام

الأربعاء، 18 أبريل 2018 12:00 ص
وكيلة تعليم كفر الشيخ تطالب أعضاء كنترول الشهادة الإعدادية بالدقة والالتزام وكيل تعليم كفر الشيخ يتناقش أعمال الكنترول


كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت نقابة المعلمين بمدينة كفر الشيخ، اجتماعاً لأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية، برئاسة وحضور هناء شهاب، وكيلة تعليم كفر الشيخ، ويوسف البسيونى، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وصلاح فهمى، المدير العام للشئون المالية والإدارية، وسلامه الويشى، المدير العام للتعليم العام، ومصباح عسكر، المسئول عن كنترول الشهادة الإعدادية المهنية، وأعضاء الكنترول لتحديد مهام الأعضاء، لبدء العمال من اليوم الثلاثاء، من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة السادسة والنصف يومياً كفترة إعداد لامتحان الفصل الدراسى الثانى.

وأكدت هناء شهاب وكيلة تعليم كفر الشيخ، أنه يجب الالتزام بالتعليمات الخاصة بالكنترول، ومراعاة الدقة فى رصد الدرجات وإعطاء كل طالب حقه، محذرة من التهاون فى العمل حتى لا يتعرض الأعضاء للمسائلة القانونية، مشيرة إلى أن أسلوب العمل هذا العام مختلف عن بقية الأعوام السابقة، نظرًا لعمليات التطوير فى أعمال الكنترول، مشيرة إلى أنها شدد على مراجعة بيانات الطلاب مراجعة متأنية ودقيقة، من واقع شهادة الميلاد، ولصق صورة الطالب، ومراجعة كل الاستمارات، لافتة إلى عدم السماح بالتأخير عن العمل.

 

وقالت شهاب، إنها شكلت غرفة عمليات بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية؛ للرد على أى استفسارات، وحل المشكلات التى تواجه العمل بالكنترول.

 

وقال يوسف البسيونى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، إنه شرح كل التعليمات الخاصة بالكنترول ،وخاصة ما تتعلق بفترة الإعداد، وفترة بدء الاختبارات سواء لأعضاء الكنترول فى الفترة الصباحية أو الفترة المسائية، ومهام كل عضو من الأعضاء، مشدداً على التواجد يومياً فى الموعد الذى تم الاتفاق عليه، ولن يتهاون مع المقصرين أو المتأخرين، مؤكداً أن عملية تطوير الكنترول الذى قام بها ومجموعة العمل أختصرت الكثير من الإجراءات التى كان يقوم بها الأعضاء يدوياً، مشيراً إلى أنه يجب تفادى أى أخطاء وقع فيها الأعضاء فى الفترة السابقة وتم إحالتهم للتحقيق بسببها.

 

وأضاف البسيونى، أنه قد يتهاون فى حقه ولكنه لن يتهاون فى حق الطالب، فالأخطاء فى رصد الدراجات ومراجعتها قد تحرم الطالب أن يكون من الأوائل، ويفاجئ من خلال فحص التظلم بأن له حق، مشيراً إلى أن الباب مفتوح لتقديم العمال للعمل فى الكنترول وسيتم منحهم حقوقهم كاملة.

وكيل تعليم كفر الشيخ يتناقش أعمال الكنترول.
وكيل تعليم كفر الشيخ يتناقش أعمال الكنترول.

 

يوسف البسيونى يدلى بتعليمات الكنترول
يوسف البسيونى يدلى بتعليمات الكنترول

 

الحضور فى اجتماع الكنترول
الحضور فى اجتماع الكنترول

 

المشاركون فى أعمال الكنترول
المشاركون فى أعمال الكنترول

 

أعضاء كنترول الشهادة الإعدادية
أعضاء كنترول الشهادة الإعدادية

 

أعضاء كنترول الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ
أعضاء كنترول الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

 


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