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وصول و سفر 40 ألف راكب خلال مارس بموانىء البحر الأحمر

الأربعاء، 18 أبريل 2018 09:59 ص
وصول و سفر 40 ألف راكب خلال مارس بموانىء البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية


جنوب سيناء فايزة مرسال
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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر ،أن موانىء الهيئة شهدت وصول و سفر 40 ألف راكب بموانيها خلال شهر مارس الماضى بنسبة زيادة 1 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى و ذلك من خلال استقبال 17 ألف راكب و مغادرة 23 الف راكب و ذلك بموانىء سفاجا و نويبع و الغردقة.

وشهد ميناء سفاجا وصول و سفر 14 ألف راكب و ذلك من خلال استقبال 8 آلاف راكب و مغادرة 6 آلاف راكب، بينما شهد ميناء نويبع وصول و سفر 23 ألف راكب و ذلك من خلال استقبال 7 آلاف راكب و مغادرة 16 ألف راكب فيما شهد ميناء الغردقة وصول و سفر 3 آلاف راكب من خلال استقبال 2000 راكب و مغادرة 1000 راكب.

وأضاف يوسف أن موانىء الهيئة شهدت خلال نفس الفترة وصول و سفر 3 آلاف سائح و ذلك من خلال استقبال 1500 سائح و مغادرة 1500 سائح و وصول و سفر 13 يخت سياحى و ذلك بموانى شرم الشيخ و الغردقة.

 

 


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