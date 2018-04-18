وزير الزراعة يوافق على إقامة محطة رفع الصرف بطهطا فى سوهاج







سوهاج عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وافق على مطلب المحافظة بإقامة محطة رفع الصرف الصحى على مساحة 3300 متر مربع الواقعة ضمن القطع 125 ، 129 ، 30 بحوض الساحل /8 والقطع أرقام 2/5/3 بحضو الشيخ على /9 بناحية قرية شطورة، مركز طهطا، حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر.

وأوضح المحافظ فى بيان أنه جارى إنهاء إجراءات نقل الملكية، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أى تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى وتسليم الموقع الى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشارعبدالمنعم إلى أن المحافظة لا تألو جهدا فى سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، التى تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجى، ودعم منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بجميع ربوع المحافظة.