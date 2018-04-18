وزيرى الطاقة الروسى والسعودى يجتمعان 20 أبريل الجارى







رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك قوله، اليوم الأربعاء، إنه سيجتمع مع نظيره السعودى خالد الفالح فى 20 أبريل.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين، والمكلفة بمراقبة طريقة تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط العالمى، اجتماعها فى وقت لاحق هذا الأسبوع بالسعودية. ومن المنتظر أن يشارك نوفاك فى هذا الاجتماع.