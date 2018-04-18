والد عهد التميمى فى رسالة لابنته: كونى دائما قوية ومنتصرة

والد عهد التميمى فى رسالة لابنته: كونى دائما قوية ومنتصرةالأربعاء، 18 أبريل 2018 08:03 م
عهد التميمى
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قال باسم التميمى والد الفتاة الأسيرة عهد التميمى، إن ابنته حرة رغم الأغلال، وهى جزء من مكونات هذه الأمة العربية، ومليون صفعة على وجه الاحتلال والاستعمار والديكتاتورية والتخلف.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، فى ذكرى يوم الأسير، أقول دائما لعهد أن تبقى قوية ومنتصرة على الخوف، موجهاً رسالته لعهد وكل الأحرار الأسرى، أنهم مناضلون ومقاتلون من أجل الحرية والقضية الفلسطينية وليسوا ضحايا.
وتابع: "أقول لكل أب وأم، أننا يجب أن نربى أولادنا دون أن نحميهم بأنفسنا ولكن نضع مكونات الحماية بأنفسهم بأن ينتصروا على الخوف".
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