ننشر أولى صور تسليم إرهابيى "جيش الإسلام" أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة فى سوريا







كتب محمد جمال - وكالات الأنباء

واصل إرهابيو "جيش الإسلام" فى بلدة الضمير فى منطقة القلمون بريف دمشق الشرقى تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة فى إطار الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع الدولة السورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

ويقضى الاتفاق الذى تم التوصل إليه أمس بإخراج إرهابيى “جيش الإسلام” من بلدة الضمير إلى منطقة جرابلس وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء وذلك بعد تسليم أسلحتهم حيث قاموا أمس بتسليم أسلحة ثقيلة ومتوسطة من بينها 5 آليات مزودة برشاشات وعربة بى أم بى ومدفع ومنصات إطلاق قذائف.



جيش الإسلام يسلم أسلحته

وذكر مراسل سانا الحربى أن عدد الإرهابيين المقرر إخراجهم من الضمير يبلغ 1500 إرهابى إضافة إلى عائلاتهم ليبلغ العدد الإجمالى لهم نحو 5 آلاف مبينا أن وحدات من الجيش العربى السورى ستدخل إلى البلدة بعد إخراجهم لتمشيطها وتطهيرها من الألغام.

ويأتى اتفاق إخراج الإرهابيين من بلدة الضمير بعد 4 أيام من خروج آخر دفعة من إرهابيى “جيش الإسلام” من مدينة دوما إلى جرابلس حيث دخلت بعد ذلك وحدات من قوى الأمن الداخلى إلى مدينة دوما لتعزيز الأمن والاستقرار داخل المدينة.



أسلحة محملة على السيارات



تسليم السلاح



جانب من عمليات تسليم الأسلحة



سلاح جيش الإسلام