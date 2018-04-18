ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعةالأربعاء، 18 أبريل 2018 11:41 ص
حاوية - ارشيفية
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة بينما غادر سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة،بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم مغادرة 63 سيارة نقل محملة بـ 2961 قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 159887 طنا،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23193 طنا.
كما شملت حركة الصادر من الميناء 6600 طن يوريا و 4830 طن فوسفات 4460 طن رمل و 450 طن شبة .
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