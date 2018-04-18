موسكو: "الأسد" مستعد لمنح الشركات الروسية الأولوية فى إعادة إعمار سوريا

موسكو: "الأسد" مستعد لمنح الشركات الروسية الأولوية فى إعادة إعمار سورياالأربعاء، 18 أبريل 2018 04:06 م
الرئيس السورى بشار الأسد
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صرح عضو مجلس الاتحاد الروسى أندريه تورتشاك بأن الرئيس السورى بشار الأسد أكد استعداد دمشق لمنح الأولوية فى إعادة إعمار سوريا للشركات الروسية، إذا أبدت الأخيرة اهتمامها بذلك.
وأضاف تورتشاك - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الأسد قدر حجم الأموال اللازمة لإعادة إعمار البنى التحتية فى سوريا بنحو 400 مليار دولار، مؤكدا أن عملية الإعمار قد تستغرق ما بين 10 أعوام إلى 15 عاما.
وأشار إلى أن الأسد أعرب كذلك عن استعداد الحكومة السورية للتحرك نحو تشكيل برلمان تعددى للاستفادة من الخبرة البرلمانية الروسية.
وكان تورتشاك قد دعا، فى وقت سابق، روسيا إلى عدم التباطؤ فى الاستثمار فى الاقتصاد السوري، والانخراط فى عملية إعادة إعمار سوريا حتى لا تسبقها إيران والصين.
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