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موانئ بورسعيد تستقبل وفد "باثفايندر" الأمريكية لبحث تشغيل محطة حاويات بميناء شرق

الأربعاء، 18 أبريل 2018 02:33 م
موانئ بورسعيد تستقبل وفد "باثفايندر" الأمريكية لبحث تشغيل محطة حاويات بميناء شرق جانب من الاجتماع


بورسعيد – محمد فرج
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استقبلت موانئ بورسعيد وفدا من شركة باثفايندر الأمريكية لبحث تشغيل محطة حاويات بميناء شرق بورسعيد وضخ استثمارات فى مجال إنشاء وتشغيل محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.

 

وضم الوفد جيفرى ديفس رئيس مجلس الإدارة واندرو ساوث ويل المدير التنفيذى للشركة ومى مجدى المدير التنفيذى للشركة بالقاهرة واللواء هيثم حمودة استشارى الشركة.

 

وكان فى استقبال الوفد القبطان على عاصم حيث قام باصطحابهم خلال جولة بحرية بقناة السويس وتفقد الأرصفة الجديدة ومعدلات تنفيذ الأعمال على أرض الواقع والمنطقة الصناعية وزيارة الأنفاق بجنوب بورسعيد.

 

وقال جيفرى ديفس خلال تصريحات صحفية أن الشركة لديها رغبة كبيرة فى الاستثمار فى مصر وتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة للبدء فورا فى دراسة جدوى لتنفيذ محطة حاويات بميناء شرق بورسعيد وأنهم قاموا بالفعل بالتباحث مع مشغلين لمحطة الحاويات.

 

وتابع أن الشركة لديها رأس مال أكثر من 500 مليون دولار ولديهم مرونة كبيرة فى شكل نموذج الأعمال طبقا للاتفاق goint venurbotppp.

 

ومن جهة أخرى أكدت موانئ بورسعيد من فى بيان أن الزيارة سوف تستمر حتى 27 إبريل الحالى 2018.

 

موضحا أن اللواء بحرى عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية قد اجتمع مع الوفد بمبنى الهيئة بالقاهرة للتباحث وعرض الفرص والحوافز الاستثمارية والتسهيلات التى تقدمها المنطقة للمستثمرين التى من شأنها دعم عجلة التنمية والاستثمار.

 

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