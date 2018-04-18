مقتل 5 أكراد فى غارات تركية على منطقة الزاب شمالى العراق

مقتل 5 أكراد فى غارات تركية على منطقة الزاب شمالى العراقالأربعاء، 18 أبريل 2018 04:10 م
غارة - أرشيفية
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لقى 5 مسلحين من "حزب العمال الكردستانى" اليوم الأربعاء مصرعهم؛ جراء غارات شنتها القوات الجوية التركية على منطقة الزاب شمالى العراق.
وذكرت رئاسة الأركان التركية، فى بيان صادر عنها أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن المقاتلات التركية شنت غارات جوية على 3 مواقع للحزب فى منطقة الزاب، ما أسفر عن تدمير مواقع كانت تستخدم كملاجئ ومخابئ لعناصر حزب العمال الكردستانى، وكذا مقتل 3 مسلحين.
وتشن القوات التركية غارات شبه دورية على مواقع الحزب شمالى العراق، بهدف منع تسلل مسلحيه إلى عمق تركيا.
واستؤنف النزاع المسلح بين السلطات التركية والحزب فى يوليو 2015 بعد انهيار الهدنة التى تم التوصل إليها بين الجانبين فى مارس 2013.
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