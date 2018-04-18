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مصدر عراقى: مقتل قيادى من داعش فى عملية عسكرية قرب الحدود مع سوريا

الأربعاء، 18 أبريل 2018 09:28 ص
مصدر عراقى: مقتل قيادى من داعش فى عملية عسكرية قرب الحدود مع سوريا القوات العراقية ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الأربعاء، بأن القوات الأمنية تمكنت من قتل قيادى بارز فى تنظيم (داعش) الإرهابى المسئول عن نقل الأسلحة والمتفجرات لعناصر التنظيم، فى عملية عسكرية قرب الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ" أن القوات الأمنية قتلت الإرهابى المدعو أبو حذيفة العراقى المسئول عن نقل الأسلحة والمتفجرات لداعش بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجده بالصحراء فى أحد الأنفاق قرب الحدود السورية".

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه،" أن مقتل هذا الإرهابى يعد بمثابة شل الأذرع العسكرية للتنظيم".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادى أكد فى وقت سابق على اتخاذ إجراءات لحماية الحدود مع سوريا، مشددا على أن تنظيم (داعش) لن يتمكن من اختراق العراق مرة أخرى.


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