مصدر عراقى: القضاء أصدر 300 حكم بالإعدام بتهم الإرهاب خلال الأشهر الأخيرة







(أ ف ب)

ذكر مصدر قضائى، اليوم الأربعاء، أن المحاكم العراقية أصدرت فى الأشهر الأخيرة أحكاماً بالإعدام على أكثر من 300 شخص بينهم حوالى مئة أجنبى، وعلى آخرين بالسجن المؤبد بسبب انتمائهم الى تنظيم داعش.

وجرت محاكمة هؤلاء المدانين فى محكمتين مختصتين بقضايا الارهاب، واحدة فى قضاء تلكيف القريب من مدينة الموصل "عاصمة" دولة "الخلافة" التى أعلنها تنظيم داعش بشمال غرب العراق، والثانية فى بغداد فى محكمة جنائية مركزية تولت محاكمة أجانب ونساء على وجه الخصوص.

ومنذ يناير، صدرت احكام فى بغداد على 97 امرأة بالإعدام و 185 بالسجن مدى الحياة، و15 بالسجن ثلاث سنوات وامرأة بالسجن عام واحد، فى قضايا الانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية، وفقاً لمصدر قضائى.

ومعظم المدانات من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق. كما حكم على ألمانية بالاعدام وحكم على فرنسية بالسجن المؤبد الثلاثاء.

وأعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاض عبد الستار البيرقدار الأربعاء "صدور حكاما بحق 815 شخصا، قضت 212 منها بالإعدام و150 بالسجن المؤبد، من قبل محكمة الجنائية فى محافظة نينوى منذ تحرير الموصل" فى يوليو.

وأوضح أن "الغالبية العظمى من هذه الأحكام طالت عناصر فى تنظيم داعش الإرهابى ثبت قيامهم بعمليات إجرامية بعد محاكمات علنية جرت وفق القانون وتوفرت فيها حقوق المتهمين".

كما أصدرت المحكمة احكاما مختلفة اخرى بينها 341 حكما بالحبس المؤقت و الافراج بحق 112 لاخرين لم تثبت ادانتهم، وفقا للبيرقدار.

من جهة اخرى، أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ احكام باعدام 13 محكوما بينهم 11 مدانا بجرائم إرهاب تشمل تفجير سيارات مفخخة واستهداف قوات الأمن او عمليات اختطاف، حسبما نقل بيان رسمى الاثنين..

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب بتوجيه الاتهام لاشخاص غير متورطين باعمال عنف لكن يشتبه فى تقديمهم مساعدة للجهاديين وينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين فى اعمال قتالية.