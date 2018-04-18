video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصدر عراقى: القضاء أصدر 300 حكم بالإعدام بتهم الإرهاب خلال الأشهر الأخيرة

الأربعاء، 18 أبريل 2018 11:46 ص
مصدر عراقى: القضاء أصدر 300 حكم بالإعدام بتهم الإرهاب خلال الأشهر الأخيرة تنظيم داعش الإرهابى


(أ ف ب)
إضافة تعليق

ذكر مصدر قضائى، اليوم الأربعاء، أن المحاكم العراقية أصدرت فى الأشهر الأخيرة أحكاماً بالإعدام على أكثر من 300 شخص بينهم حوالى مئة أجنبى، وعلى آخرين بالسجن المؤبد بسبب انتمائهم الى تنظيم داعش.

وجرت محاكمة هؤلاء المدانين فى محكمتين مختصتين بقضايا الارهاب، واحدة فى قضاء تلكيف القريب من مدينة الموصل "عاصمة" دولة "الخلافة" التى أعلنها تنظيم داعش بشمال غرب العراق، والثانية فى بغداد فى محكمة جنائية مركزية تولت محاكمة أجانب ونساء على وجه الخصوص.

ومنذ يناير، صدرت احكام فى بغداد على 97 امرأة بالإعدام و 185 بالسجن مدى الحياة، و15 بالسجن ثلاث سنوات وامرأة بالسجن عام واحد، فى قضايا الانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية، وفقاً لمصدر قضائى.

ومعظم المدانات من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق. كما حكم على ألمانية بالاعدام وحكم على فرنسية بالسجن المؤبد الثلاثاء.

وأعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاض عبد الستار البيرقدار الأربعاء "صدور حكاما بحق 815 شخصا، قضت 212 منها بالإعدام و150 بالسجن المؤبد، من قبل محكمة الجنائية فى محافظة نينوى منذ تحرير الموصل" فى يوليو.

وأوضح أن "الغالبية العظمى من هذه الأحكام طالت عناصر فى تنظيم داعش الإرهابى ثبت قيامهم بعمليات إجرامية بعد محاكمات علنية جرت وفق القانون وتوفرت فيها حقوق المتهمين".

كما أصدرت المحكمة احكاما مختلفة اخرى بينها 341 حكما بالحبس المؤقت و الافراج بحق 112 لاخرين لم تثبت ادانتهم، وفقا للبيرقدار.

من جهة اخرى، أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ احكام باعدام 13 محكوما بينهم 11 مدانا بجرائم إرهاب تشمل تفجير سيارات مفخخة واستهداف قوات الأمن او عمليات اختطاف، حسبما نقل بيان رسمى الاثنين..

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب بتوجيه الاتهام لاشخاص غير متورطين باعمال عنف لكن يشتبه فى تقديمهم مساعدة للجهاديين وينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين فى اعمال قتالية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القضاء العراقى يحكم بالإعدام والمؤبد على أجنبيات التحقن بتنظيم داعش

القضاء العراقى يحكم بالسجن المؤبد على متطرفة فرنسية

القضاء العراقى يحكم بإعدام 6 تركيات بتهمة الانتماء لتنظيم داعش

القضاء العراقى يأمر بترحيل إرهابية فرنسية إلى بلدها

القضاء العراقى يطلق سراح فرنسية من معتقلى الموصل

القضاء العراقى يحكم بالسجن المؤبد على تركية وسورى انضما لتنظيم داعش

اخبار عربيه

داعش

العراق

ارهاب

تنظيم داعش الارهابى

القضاء العراقى




لا تفوتك
"خناقة الشقة" بين علاء الأسوانى ووائل قنديل تفضح الإخوان والمعارضة الممولة

"خناقة الشقة" بين علاء الأسوانى ووائل قنديل تفضح الإخوان والمعارضة الممولة

طارق شوقى: لا يوجد قرار بدمج التعليم الأزهرى.. ويؤكد: أصحاب المصالح يهاجموننا

طارق شوقى: لا يوجد قرار بدمج التعليم الأزهرى.. ويؤكد: أصحاب المصالح يهاجموننا

صور.. "البوتشى" لعبة رومانية الأصل تطورت فى إيطاليا.. انتشرت فى الفنادق والمنتجعات بالبحر الأحمر.. يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال.. وأحد مديرى الفنادق: أصبحت من أهم اللعب الترفيهية داخل المنشآت السياحية

صور.. "البوتشى" لعبة رومانية الأصل تطورت فى إيطاليا.. انتشرت فى الفنادق والمنتجعات بالبحر الأحمر.. يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال.. وأحد مديرى الفنادق: أصبحت من أهم اللعب الترفيهية داخل المنشآت السياحية

إسرائيل لص الغاز فى الشرق الأوسط.. تل أبيب تسرق الغاز الفلسطينى وتبدأ التنقيب فى المتوسط قبالة شواطئ حيفا.. و355 مليار كيلو متر مكعب الطاقة الإنتاجية للحقل.. ولبنان تؤكد سطو دولة الاحتلال على غازها

إسرائيل لص الغاز فى الشرق الأوسط.. تل أبيب تسرق الغاز الفلسطينى وتبدأ التنقيب فى المتوسط قبالة شواطئ حيفا.. و355 مليار كيلو متر مكعب الطاقة الإنتاجية للحقل.. ولبنان تؤكد سطو دولة الاحتلال على غازها

"انا مارك وأدعوك لحماية حسابك".. أبرز رسائل النصب على مستخدمى فيس بوك

"انا مارك وأدعوك لحماية حسابك".. أبرز رسائل النصب على مستخدمى فيس بوك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة