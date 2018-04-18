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مدير أمن الغربية يتفقد أعمال الصيانة بقسم ثان طنطا ويتابع خطط التأمين

الأربعاء، 18 أبريل 2018 05:57 م
مدير أمن الغربية يتفقد أعمال الصيانة بقسم ثان طنطا ويتابع خطط التأمين جانب من الجولة التفقدية


الغربية - عادل ضرة
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تفقد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، يرافقه اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، واللواء زكريا عباس حكمدار أمن الغربية، أعمال الصيانة التى تجرى بقسم ثان طنطا، وطالب بسرعة الانتهاء منها.

 

كما قام مدير الأمن بمتابعة ومراجعة خطط التأمين الخاصة بالقسم. وكان قسم ثان طنطا قد تعرض لهروب 7 مساجين خلال الفترة الماضية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين عقب هروبهم مباشرة.

 

ورافق مدير أمن الغربية، مأمور قسم ثان طنطا، ورئيس مباحث القسم، والقيادات الأمنية بالمديرية، واستمع للضباط والأفراد، وطالبهم باليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين، كما استعرض مدير الأمن خطط تأمين القسم والشوارع المؤدية إليه.


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