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الأربعاء، 18 أبريل 2018 10:36 ص
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مدرسة الشهيد حسين محمد تفوز بأفضل مدرسة متميزة بتحدى القراءة بالجمهورية

الأربعاء، 18 أبريل 2018 10:34 ص
مدرسة الشهيد حسين محمد تفوز بأفضل مدرسة متميزة بتحدى القراءة بالجمهورية مدرسة - ارشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فوز مدرسة الشهيد حسين محمد سلامة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الطود التعليمية بجائزة أفضل مدرسة متميزة فى تحدى القراءة العربى على مستوى الجمهورية.

وأوضح بخيت فى بيان له اليوم إن ذلك جاء فى إطار مشاركة مدرسة الشهيد حسين محمد سلامة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الطود التعليمية بالأقصر بالحفل الختامى لمسابقة تحدى القراءة العربى الذى أقيم أمس بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر التى تقيمها دولة الأمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فازت المدرسة بجائزة أفضل مدرسة متميزة فى تحدى القراءة العربى على مستوى الجمهورية،كما تم تأهيلها للمشاركة فى الحفل السنوى الذى يقام بأمارة دبى.

ومن الجدير بالذكر أن مدرسة الشهيد حسين محمد سلامة الثانوية المشتركة فازت بمسابقة المكتبة النموذجية على مستوى الجمهورية وحصلت على الدرع الذهبى أوائل أبريل الجارى .

 


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