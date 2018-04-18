محافظ مدينة بيترا نامس برومانيا من الغربية: أعشق محمد صلاح لأنه يخلق السعادة للجميع







الغربية – مصطفى عادل

أعرب السيد يون باستيف محافظ مدينة بيترا نامس بدولة رومانيا، عن سعادته بزيارة محافظة الغربية بشكل عام ومدينة المحلة الكبرى قلعة الصناعة فى مصر بشكل خاص.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش زيارته لنادى الصيد الرياضي يرافقه القنصل العام الرومانى فى مصر والقنصل التجارى، ووفد من مجلس محافظة نامس والمسئولين عن النشاط السياحى والثقافى والتجارى بالمدينة.

وأكد أن سبب زيارته لمصر هو احتفال برومانيا العظمى بمرور 100عام على اتحاد المقاطعات الرومانية فى دولة واحدة، وهذا خلق نوعا من السعادة لدى الشعب الرومانية باتحادهم جميعا، وأن حبهم لمصر دفعهم لبحث سبل التعاون مع الحكومة المصرية، من خلال الاتفاقيات الثقافية التى ستتم بين البلدين، وعليه قاموا باحضار بعض الكتب الرومانية المترجمة للعربية، وتضم كذلك شعر بعض عظماء الشعراء المصريين الذين ترجمت أشعارهم للغة الرومانية، وأيضا اشعار كبار شعراء رومانيا تم ترجمتها باللغة العربية، لخلق تفاهم بيننا كشعوب، وأن المعرفة والثقافة أساس التبادل الحضارى بين الناس.

وأكد السيد "باستيف" أن الوفد الروماني فى زيارة كبيرة لجمهورية مصر العربية، وعقد عددا من اللقاءات الهامة بالمسئولين، ومنها مقابلة اللواء احمد صقر محافظ الغربية مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن لقاء محافظ الغربية سيتم طرح المشكلات بين الطرفين التي يمكن التعاون فيها، وهذا يصب فى علاقات الصداقة والتعاون بين مصر ورمانيا.

وأضاف أن العلاقات بين مصر ورومانيا علاقات مستقرة منذ 112عاما، مؤكدا أن مصر هي دولة مهمة فى المنطقة الجغرافية، ولديها تاريخ كبير جدا ونسعى للوصول لأفضل سبل التعاون بين المحافظتين.

وأكد"باستيف" أن محافظة نامس على اتم الاستعداد للتعاون مع محافظة الغربية فى مجالات عديدة منها قطاع الغزل والنسيج، وقطاع الزراعة، وخلق استثمارات جديدة على أرض المحافظة، مشيرا أن لديهم خبرة فى حل مشاكل الغزل والنسيج، وأن لديهم أكبر مصنع للألات الزراعية والتي يمكن أن نتعاون فيها مع المحافظة بصورة مباشرة، ولديهم امكانية لتوزيع الجرارات الزراعية الحديثة بسعر الجملة لمحافظة الغربية.

وأضاف أن السياحة فى مصر تحتاج لتنشيط بصورة كبيرة والجانب الرومانية لديه الامكانية فى المساعدة على تنشيطها.

وعن تسيير رحلات سياحة من رومانيا لزيارة المناطق الأثرية بمحافظة الغربية فأكد أنه سيتطرق لذلك الأمر وسيقوم بمناقشة ذلك خلال اجتماعه بمحافظ الغربية وهم على استعداد وترحيب كامل بذلك الأمر.

وأكد ان يعشق الرياضة ويشجعها، كما أنه يعشق اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف فى صفوف ليفربول الانجليزي، ومحمد النني لاعب الارسنال، مشيرا أنهم يحبون كرة القدم لانها تخلق السعادة للناس، ولذلك يعشق محمد صلاح لانه يخلق السعادة للناس.

وعن الأزمة فى سوريا فاستنكر ما يحدث فى سوريا والحرب التي تشهدها، مشيرا أنه يحب السلام والهدوء ويكره الحرب، وأن تاريخ الشعب الروماني يؤكد أن الشعب الروماني شعب سلام، وندعو الله لكي يعم السلام على منطقتنا وعلى سوريا.

وأوضح أن شرارة ثورة 25 يناير 2011، انطلقت من مدينة المحلة فى احداث 6,7أبريل وانتقلت إلى القاهرة وأيضا الثورة بدأت فى مدينة تون شوارا وانتقلت إلى بوخارسيت، مشيرا أن الثورة حدثت ضد انظمة حاكمة رفضها الشعب فى مصر ورومانيا، وبعد انتهاء الثورة يبدأ بالعمل على النهوض بالبلاد.

وأضاف أنه اخذ انطباع هام وجيد عن شعب محافظة الغربية، وعلى ثقة أنه سيكون اهتمام على نفس المستوى من محافظ الغربية، وحال استمرار التواصل بين محافظة الغربية ومحافظة بيترا نامس سيتم عمل توأمة كاملة بين المحافظتين، وسيطرق الحديث مع محافظ الغربية الليلة حول خلق التوأمة الكاملة بين المحافظتين.

رافق الوفد الروماني خلال الزيارة الدكتور شوقي سعيد رئيس مجلس امناء المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة، والدكتور السيد زكريا وكيل المعهد رئيس قسم المحاسبة، محمد الحليبي رئيس نادي الصيد، وأعضاء مجلس ادارة النادى.

من جانبه قال الدكتور شوقي سعيد رئيس مجلس امناء المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة أن هناك تبادل طلابي بين طلاب المعهد والجامعة الرومانية فى التخصص التجاري، مشيرا أن تم خلال العام الماضي ارسال بعثة لبعض الطلاب المتفوقين بالمعهد، لإحدى الجامعات الرومانية لمدة اسبوع، فضلا عن فتح باب التقدم للدراسات العليا مع دعم من المعهد لطلبة الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة.























