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محافظ كفر الشيخ: توزيع 26 ألف كرتونة مواد غذائية على دارسى محو الأمية

الأربعاء، 18 أبريل 2018 08:08 ص
محافظ كفر الشيخ: توزيع 26 ألف كرتونة مواد غذائية على دارسى محو الأمية اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم توزيع 26 ألف و464 كرتونة مواد غذائية على الدارسين بفصول محو الأمية  للمرحلة الأولى من  مشروع "كفر الشيخ بلا أمية فى نهاية عام 2018م"، مؤكدا أن صرف الكراتين لتشجيع الدارسين على الالتزام بالحضور لمحو أميتهم، ولتكون دافعا للدارسين في المراحل الثلاثة المقبلة والتى ستبدأ المرحلة الثانية منها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف نصر لـ "اليوم السابع"، أن الحملة تأتى ضمن جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للقضاء على الأمية وتعليم الكبار، مؤكدا أن فصول محو الأمية تشهد اختبارات المرحلة الأولى من المشروع والتى ستنتهى اليوم الخميس المقبل، وستوزع الكراتين على الدارسين عقب أدائهم للامتحان.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد الفصول المشاركة فى الحملة القومية لمحو الأمية فى دورتها الأولى بالمحافظة بلغت 2154 فصلا، وتم تسجيلهم على قاعدة البيانات بالمراكز والمدن، واستقبلت 26 ألف و646 دارسا، مضيفا أنه أطلق حملة كبرى لمواجهة الأمية بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة لمحو الأمية فى العزب والقرى والمدن، وذلك من خلال فريق عمل من الشباب معد إعدادا جيدا لتنفيذ البرنامج.

وأضاف أنه يتم تقييم البرنامج كل ثلاثة أشهر لتلافى السلبيات مع تقديم مكافآت وحوافز للمعلمين فى الحملة، بمشاركة جميع الجهات من التربية والتعليم والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وجامعة كفر الشيخ والشباب والرياضة، والأوقاف والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والزراعية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى وشباب محافظة كفر الشيخ والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، تحت شعار "كفر الشيخ بلا أمية فى نهاية عام 2018".

 


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