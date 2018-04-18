محافظ القليوبية: حل أزمة تأخر صرف مرتبات عمال المدارس







القليوبية-نيفين طه

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه تم حل أزمة تأخر صرف مرتبات عمال المدارس المتأخرة منذ عدة شهور قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الأزمة فى طريقها للحل باعتماد المبالغ اللازمة.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى، اليوم الأربعاء، بحضور جميع القيادات التنفيذية، مضيفا أن المحافظة سبق ونجحت فى توفير 17 مليون جنيه على مرحلتين لحل الأزمة، وجارى الآن إنهاء إجراءات الصرف فى الدفعة الحالية قبل رمضان، موضحا إنه من المنتظر أن يستفيد من هذا القرار 4280 عامل على مستوى القليوبية.