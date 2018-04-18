محافظ القليوبية: بروتوكول تعاون لإنشاء مستشفى تخصصى جامعى

القليوبية-نيفين طه

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اجتماعا مع الدكتور السيد القاضى، رئيس جامعة بنها، للبدء فى تفعيل مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى الجامعة التخصصى لتكون بداية انطلاق لتفعيل الخدمة الطبية والصحية لمواطنى القليوبية والمحافظات المجاورة.

كما سيتم إنشاء مستشفى جامعى يضم 400 سرير وسيكون الأكبر بين المستشفيات الجامعية فى الدلتا، وذلك بناء على تقرير لجنة قطاعات الدراسات الطبية والتى أوصت بجلستها بتاريخ 12 مارس 2018 بالموافقة على إنشاء مستشفى جامعى تخصصى على غرار مستشفى عين شمس التخصصى.

كما تم خلال الاجتماع استعراض إقامة معرض أهلا رمضان وكذلك افتتاح وتفقد تطوير المدينة الجامعية بكفر سعد وافتتاح استراحة جديدة تضم 20 غرفة بسعة 40 سريرا تم الانتهاء منها بكلية الزراعة والمنشات الجديدة لكليتى السياحة والفنادق والإعلام ومبنى المكتبة المركزية التى يتم عمل التشطبيات النهائية لهما حاليا وتبلغ تكلفة تلك المشروعات 950 مليون جنيه.

وجاء الاجتماع بحضور كل من الدكتورجمال اسماعيل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشئون البيئة والدكتورهشام ابو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.