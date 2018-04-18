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الأربعاء، 18 أبريل 2018 03:14 م
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محافظ الشرقية يشهد مراسم القرعة العلنية لاختيار 10 من المتقدمين لأداء الحج

الأربعاء، 18 أبريل 2018 02:34 م
محافظ الشرقية يشهد مراسم القرعة العلنية لاختيار 10 من المتقدمين لأداء الحج اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية - إيمان مهنى
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شهد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار 10 من المتقدمين لمديرية التضامن الاجتماعى لأداء فريضة الحج هذا العام ممن لم يحالفهم التوفيق فى قرعة حج الجمعيات الأهلية ووزارة الداخلية.

 

وأجريت القرعة العلنية، بحياد والشفافية والنزاهة، فى حضور للمتقدمين وعددهم 28 متقدما لاختيار 10 منهم، هنأ المحافظ الفائزين متمنيا لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وعوداً حميداً لأرض الوطن.

 

وطالب محافظ الشرقية الفائزين بالدعاء لمصر عند بيت الله الحرام أن يمن عليها بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

 

وعقب إعلان القرعة اختلطت مشاعر الفرح بين الفائزين ما بين التكبير بالدعاء والبكاء فرحاً بفوزهم لزيارة بيت الله الحرام وآداء مناسك الحج التى يتمناها كل إنسان.


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