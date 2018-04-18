محافظ الدقهلية يزور الحاجة زينب المتبرعة بقرطها الذهبى لتحيا مصر بالمستشفى الدولى

زار الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الحاجة زينب الملاح، المتبرعة بقرطها لصندوق تحيا مصر، داخل المستشفى الدولى للاطمئنان على صحتها، بعد تعرضها لوعكة صحية بالأمس، وتم نقلها إلى المستشفى ووجه بتوفير جمييع سبل الرعاية الصحية لها.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ الدقهلية ندوة عن الجديد فى علاج الجلطات لإسعاف الدقهلية، وبعد الانتهاء من الندوة قام بمقابلة الحاجة زينب والاطمئنان على صحتها وكان بصحبته الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور طارق عرفات، مدير عام المستشفى.

وكانت الحاجة زينب اشتكت بالأمس من آلام فى الصدر، وتم نقلها إلى المستشفى والتى قامت بعمل فحص طبى شامل لها، وطالب المحافظ بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لها، وعرضها على الأطباء المتخصصين للاطمئنان على حالتها الصحية.



محافظ الدقهلية يزور الحاجة زينب



محافظ الدقهلية يزور الحاجة زينب